EN DIRECT - Coronavirus : les Etats-Unis frôlent les 200.000 morts

L’épidémie de coronavirus poursuit sa progression dans le monde, et deux barres symboliques sont sur le point d’être franchies. Au niveau mondial, ce sont près d’un million de personnes qui ont succombé au Covid-19, dont 200.000 pour les seuls Etats-Unis. De nombreux pays adoptent des mesures plus restrictives pour tenter d’endiguer cette progression. La plus spectaculaire vient d’Espagne, où les habitants de Madrid sont invités à se déplacer le moins possible dès lundi. En France, c’est Lyon qui concentre l’attention, avec des annonces attendues en début d’après-midi. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les infos à retenir : La pandémie a causé la mort d’au moins 957.000 personnes dans le monde, dont près de 200.000 aux Etats-Unis

Près d’un million d’habitants de Madrid sont invités dès lundi à rester chez eux le plus possible

Des annonces de mesures plus strictes sont attendues à Lyon en début d’après-midi

Près d’un million de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 957.948 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à la mi-journée . Plus de 30,8 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont au moins 20,8 millions ont été guéris.

Les Etats-Unis restent de loin le pays le plus endeuillé, avec 199.474 décès, tout près donc de la barre symbolique des 200.000 morts. Viennent ensuite le Brésil (136.895 morts), l'Inde (86.752), le Mexique (73.258) et le Royaume-Uni (41.759). Mais en proportion de la population, hors micro-Etats, c'est au Pérou que la mortalité est la plus élevée (95 morts pour 100.000 habitants), devant la Belgique (86), l'Espagne (65), la Bolivie (65), le Brésil (64), le Chili (64), l'Equateur (63), le Royaume-Uni (62) et les Etats-Unis (60).

Les Madrilènes priés de rester chez eux

En Europe, c’est l'Espagne qui attire l’attention lundi. Le pays a dévoilé vendredi de strictes limitations à la liberté de mouvement de quelque 850.000 personnes de la région de Madrid. A partir de lundi, elles ne pourront sortir de leur quartier que pour des raisons de première nécessité comme aller travailler, aller chez le médecin ou amener leurs enfants à l'école.

Il ne s'agit pas pour autant d'un retour aux sévères mesures imposées au printemps, ont affirmé les autorités. Le Premier ministre Pedro Sanchez a assuré samedi soir "ne pas envisager un confinement du pays". "C'est vrai que nous ne pouvons fermer aucune porte car évidemment le virus est un agent inconnu, mais je crois que nous avons désormais les outils, pour pouvoir contenir et infléchir la courbe" des contagions, a-t-il ajouté.

En France, durcissement attendu à Lyon

La France a enregistré plus de 10.500 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, soit moins que la veille, mais le taux de positivité a augmenté pour le deuxième jour d'affilée, selon les données publiées dimanche par Santé publique France. Le nombre de nouveaux cas positifs est de 10.569. Les chiffres du dimanche sont en général en repli par rapport aux jours précédents, en raison de la fermeture des laboratoires de tests. Le taux de positivité (proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées) a progressé à 5,7% (contre 5,6% la veille).

Après Nice, c’est à Lyon que des annonces sont attendues lundi en début d’après-midi. Le préfet du Rhône pourrait décider de la fermeture des bars dès 23 heures, des restrictions dans les autorisations de regroupement ou encore l’annulation de certains événements.