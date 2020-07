Coronavirus : masque obligatoire dans la vieille ville de Saint-Malo jusqu'au 30 août

La mairie de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, a annoncé jeudi avoir pris un arrêté rendant obligatoire jusqu'au 30 août le port du masque dans la ville intra-muros et sur les remparts afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19. Dans l'arrêté publié sur le site internet de la mairie, il est indiqué que "le port du masque est une mesure de protection et de prévention indispensable pour limiter la propagation du virus".

Le maire Gilles Lurton explique également que la vieille ville fortifiée attire "à la fois les résidents permanents, les résidents secondaires, les visiteurs à la journée et les touristes en villégiature, densifiant ainsi sa fréquentation". Ainsi, dans cette ville qui est l'une des villes les plus touristiques de Bretagne, "le port du masque, y compris +grand public+, est obligatoire à partir de 11 ans" et "dans tout le secteur d'intra-muros, y compris les remparts".

Mi-mai, le précédent maire Claude Renoult, faisant état de difficultés à faire respecter les distanciations entre personnes, avait annoncé sa décision de rendre le port du masque obligatoire de 11 heures et 18 heures dans certaines rues très commerçantes, pendant les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte.

Selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé (ARS), 44 personnes supplémentaires ont été testées positives au Covid-19 entre mardi et mercredi, plus forte augmentation des quatre départements de la Bretagne administrative.