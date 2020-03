Coronavirus : non, "il n’y aura pas de pénurie de papier toilette"

Alors que la France vit sa neuvième journée de confinement dans le but de ralentir la propagation du coronavirus, Marc Specque, responsable de la communication du groupe Essity, principal fabriquant de papier toilette, s'est exprimé sur certaines pratiques de consommation des Français à cette période. Et notamment leur achat compulsif de... papier toilette. Au micro d'Europe 1, il rassure : 'Il n'y a pas de pénurie" de rouleaux.

Marc Specque explique en effet que le stock est suffisant pour tenir. "Depuis le début de la crise, il n'y a pas de pénurie (...) On a ce qu’il faut pour pouvoir approvisionner les magasins", rassure-t-il. "On est à 5 à 6 millions de rouleaux par jour", annonce le directeur de la communication du groupe. "Si je regarde les mouchoirs, on doit être à environ 20 millions de mouchoirs par jour."

Des produits qui assurent "la dignité humaine"

"Ce sont des produits essentiels à l’hygiène des Français. Des produits qui assurent la dignité humaine", souligne-t-il. Cette ruée des Français vers les mouchoirs et papier toilette ne l'étonne donc pas. "En période de crise, les pâtes, le riz, le sucre, le papier toilette et les mouchoirs font partie de valeurs refuge. C’est pourquoi ils sont vitaux". Comme l'industrie agroalimentaire, l'industrie de fabrication de mouchoirs et de papier toilette a été qualifiée d'industrie prioritaire par le gouvernement.