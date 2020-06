Jeux entre copains et retour mitigé à la cantine, les écoliers racontent leur rentrée

REPORTAGE

Pour des millions d'écoliers et de collégiens, cette journée de lundi était celle du retour en classe. Après six semaines d'école en dents de scie et plus de trois mois de classe à la maison pour lutter contre la propagation du coronavirus, le retour à l'école était en effet obligatoire pour tous, hormis les lycéens.

À l'école primaire Gambetta de Sèvres, les élèves étaient partagés entre bonheur de retrouver leurs camarades, et pour certains une vraie déception concernant... la qualité des plats à la cantine. Europe 1 les a interrogés à l'issue de cette première journée d'école "pour tous".

La joie de retrouver ses amis

Rafaela, élève de CE2, retient surtout sa joie d'avoir pu enfin jouer avec sa meilleure amie. "Elle est revenue avec moi, on a joué à Star Wars et aux chevaux", raconte-t-elle.

Et pour ceux qui étaient déjà à l'école ces dernières semaines, un fait particulier a marqué la journée : la réouverture totale des toilettes sans file d'attente. Finie, donc, la récréation passée à attendre devant la porte sur les marquages au sol. "Maintenant tout, le monde peut aller au toilette, c'est pas deux par deux", dit une enfant. "Avant, il n'y avait que quatre robinets chez les garçons et deux chez les filles", se souvient un camarade.

"Ils m'ont dit qu'ils avaient mal mangé"

D'autres ont redécouvert la cantine après plusieurs semaines de repas à domicile, mais pas toujours avec le sourire. "Ils m'ont dit qu'ils avaient mal mangé, que ce n'était pas très bon", raconte Guillaume à propos de ses trois enfants. En même temps, sourit-il, "ils ont un papa qui cuisine bien". Mais qu'ont mangé ces enfants pour être si déçus ? "Des pâtes froides avec du cordon bleu", répond l'un deux.

Pour cette journée de rentrée, quelque élèves manquaient encore à l'appel. Mais à la sortie des classes, échelonnées, les rangs étaient quand même assez fournis.