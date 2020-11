Coronavirus : Emmanuel Macron lèvera-t-il la règle "une heure, un kilomètre" ?

Les Français seront probablement très nombreux, mardi soir, devant leur télévision pour écouter Emmanuel Macron. Le chef de l’Etat prendra la parole à 20 heures pour annoncer un probable - mais limité - allègement des restrictions sanitaires destinées à lutter contre l’épidémie de coronavirus. Le président de la République pourrait ainsi assouplir, sinon annuler, la règle "une heure, un kilomètre", selon laquelle il est interdit de se déplacer plus d’une heure et à plus d’un kilomètre de son domicile pour se balader, faire de l'activité physique ou promener son chien. Une règle qui n’a plus vraiment de raison d’être.

Des pétitions et des recours

La France, déjà, fait figure d'exception en Europe. Seule l'Irlande a maintenu une limite de 5 kilomètres à ne pas dépasser. Et depuis le premier confinement, on sait aussi que les contaminations sont très rares à l'air libre : de l’ordre de 20 fois moins que dans les espaces clos.

Et ça pousse de toutes parts pour faire tomber la règle. Des pétitions circulent pour passer à 5 ou encore à 20 kilomètres. Les écologistes ont, eux, déposé un recours devant le Conseil d’Etat, pointant une rupture d'égalité entre les Français, qui n’ont pas tous un parc ou une forêt autour de chez eux

Une règle difficile à tenir si les commercent rouvrent

Dernier argument en date avancé par 68 sénateurs de la droite et du centre dans une lettre adressée au Premier ministre samedi : l'activité physique est un bon moyen de lutter contre la dépression et l'anxiété des Français.

Enfin, argument pragmatique qui pourrait convaincre le président : la règle va être difficile à tenir au moment de la réouverture des petits commerces. En effet, comment distinguer un Français qui va acheter un jouet ou un vêtement dans sa boutique préférée à trois kilomètres de chez lui d'un simple marcheur qui a décidé de prendre l'air ?