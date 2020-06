Coronavirus : comment les bars se préparent pour la Fête de la Musique ?

REPORTAGE

Cette année, la Fête de la Musique sera particulière. Alors que le coronavirus continue de circuler en France, après plusieurs mois d'épidémie, la 38e édition de l'événement s'annonce chamboulée, notamment en raison du respect nécessaire de la distanciation sociale. Contrairement à d'habitude, les concerts spontanés sont ainsi interdits, et seuls les restaurants et bars pourront organiser des concerts dans des conditions sanitaires drastiques.

Du côté des établissements concernés, on se prépare donc à faire la fête, en terminant la mise en place des installations, comme au bar vintage "Le Musical", à Lille.

Du gel hydroalcoolique sur les tables

Dans le bar, on trouve du gel hydroalcoolique sur les tables en formica, tandis qu'un sens de circulation est indiqué sur le carrelage à damier. Au plafond, une boule à facette est suspendue, tout comme des spots et des guirlandes lumineuses.

Si tout est prévu pour danser et que trois groupes amateurs doivent se produire, Max, le patron, ne s'attend pas à une grosse ambiance. "Ça sera guitare-voix, avec les gens assis. Ce ne sera pas très dansant, avec les gens autour de la table, un masque dès qu'on se lève et sans rester statique". Et de conclure : "Ça ne sera pas fou, mais on fait comme on peut".

Les habitants seront-ils au rendez-vous ?

Les concerts sont ainsi possibles dans les bars, mais seulement à l'intérieur. S'installer sur un coin de trottoir est interdit. Julie, qui a l'habitude de faire la Fête de la Musique, est du coup moins motivée cette année. "Je ne sais même pas si je la ferai", hésite-t-elle. "Je n'ai pas envie de prendre des risques inutiles, de me dire que je ne ferai pas la fête avant pour ne pas me mettre dans la foule".

À côté d'elle, son ami Antoine compte lui sur le civisme de chacun. "Si tout le monde joue le jeu, et respecte les gestes barrières, il n'y aura pas de problème", assure-t-il. De son côté, la ville invite les musiciens à déambuler dans les rues afin d'éviter tout regroupement.