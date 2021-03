Coronavirus : 93.378 morts en France, la situation épidémique continue de se dégrader

Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation a continué de progresser jeudi, dépassant les 4.700 personnes et se rapprochant davantage du record de la deuxième vague à l'automne, selon les dernières données publiées par Santé publique France. Le chiffre en réanimation est en hausse régulière depuis le plus bas enregistré le 7 janvier (2.573 patients). Il a atteint jeudi 4.709 contre 4.651 la veille, et progresse vers le record de la deuxième vague qui était de 4.903 le 16 novembre.

La situation toujours très tendue dans les hôpitaux

Au cours des dernières 24 heures, 408 malades sont entrés en réanimation contre 384 la veille. Le nombre total de personnes hospitalisées en France avec un diagnostic positif au Covid-19 se monte à 27.036, avec 1.860 nouvelles admissions lors des dernières 24 heures.

Au total, 225 personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures à l'hôpital, portant le nombre de morts depuis le début de l'épidémie à 93.378 en France. "La dynamique épidémique est forte", a souligné le ministre de la Santé Olivier Véran lors d'une conférence de presse jeudi.