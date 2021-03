Coronavirus : 89.301 morts en France, la pression hospitalière s'intensifie

Selon les chiffres publiés par le site du gouvernement, la France compte mardi 89.301 morts du coronavirus, soit 368 de plus sur les dernières 24 heures. Quelque 25.201 personnes sont actuellement hospitalisées à cause du Covid-19, soit 6 de plus que lundi. Un chiffre assez stable sur une semaine, selon le site CovidTracker.

Une augmentation préoccupante des réanimations sur une semaine

Si plusieurs régions n'atteignent pas la saturation hospitalière, le nombre de patients soignés dans les services de réanimation ne cesse de progresser, à 3.918 dans toute la France, contre 4.900 aux pics de la seconde vague et 7.000 lors de la première. Toujours selon CovidTracker, la pression dans ces services a augmenté de 9,3% sur 7 jours. À ce rythme, Guillaume Rozier, fondateur de CovidTracker, estime que le nombre de lits occupés pendant la seconde vague sera dépassé "dans un peu moins de 3 semaines".

6,2% de la population a reçu au moins une dose de vaccin

Par ailleurs, 23.302 nouveaux cas ont été détectés depuis le dernier pointage. Selon un communiqué de la Direction générale de la Santé, "4.149.077 de personnes ont reçu au moins une injection contre le coronavirus (soit 6,2 % de la population), et 2.045.353 de Français ont reçu les deux injections. Au total, ce sont donc 6.194.430 doses qui ont été injectées depuis de 27 décembre 2020.