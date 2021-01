Coronavirus : 74.106 morts en France, la pression augmente sur les hôpitaux

Après avoir franchi lundi la barre des 3.000, le nombre de patients hospitalisés dans des services de réanimation pour cause de Covid-19 a continué de croître mardi. Selon les données de Santé publique France, 3.081 personnes se trouvent ainsi dans ses services, soit 40 de plus en 24 heures. Les hôpitaux français accueillent mardi 27.041 patients atteints par le Covid-19, contre 26.924 lundi. Sur les dernières 24 heures, 117 personnes supplémentaires sont donc hospitalisées à cause de la maladie.

La circulation du virus toujours a un niveau élevé

Santé publique France a annoncé 612 décès en plus lundi, portant le nombre total de morts causées par l'épidémie à 74.106. Mais le nombre de décès supplémentaires comprend, comme tous les mardis et vendredis, les décès survenus dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux sur les derniers jours. Par ailleurs, plus de 22.000 personnes ont été testées positives au virus ces dernières 24 heures (22.086).

Face à ces chiffres qui ne baissent pas et la présence sur le territoire français des variants, britanniques et sud-africains notamment, bien plus contagieux, l'hypothèse d'un troisième confinement est évoquée. Le gouvernement dit toutefois attendre le verdict sur les effets du couvre-feu à 18 h mis en place il y a environ deux semaines.