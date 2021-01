Coronavirus : 73.494 morts en France, plus de 3.000 patients en réanimation

Le nombre de patients hospitalisés dans des services de réanimation pour cause de Covid-19 a franchi lundi la barre des 3.000, ce qui n'était pas arrivé depuis le 9 décembre dernier. Selon les données de Santé publique France, 3.041 personnes se trouvent ainsi dans ses services, soit 76 personnes de plus en 24 heures. Les hôpitaux français accueillent lundi 26.924 patients atteints par le Covid-19, contre 26.393 dimanche. Sur les dernières 24 heures, 531 personnes supplémentaires sont donc hospitalisées.

Peu de remontées des tests positifs

Santé publique France a annoncé 445 décès lundi, portant le nombre total de morts causées par l'épidémie à 73.494. Seulement un peu plus de 4.000 personnes ont été testées positives au virus ces dernières 24 heures (4.240), mais ce chiffre est bien souvent plus faible le lundi par rapport à la moyenne, à cause du manque de remontées les week-ends.

Face à ces chiffres qui ne baissent pas et la présence sur le territoire français des variants, britanniques et sud-africains notamment, bien plus contagieux, l'hypothèse d'un troisième confinement est de plus en plus évoquée. Le gouvernement dit attendre pour cette semaine le verdict sur les effets du couvre-feu à 18 h mis en place il y a presque 15 jours.