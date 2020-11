Coronavirus : 51.914 morts, les réanimations et les hospitalisations baissent

Selon les chiffres publiés par le site du gouvernement, la France compte ce vendredi 51.914 morts du coronavirus, soit 957 de plus depuis le dernier pointage. Mais le reflux de la seconde vague se confirme avec une nouvelle baisse de la pression hospitalière.

Baisse des hospitalisations et des réanimations

On dénombre désormais 28.648 hospitalisations pour Covid-19 à travers l'Hexagone, soit 662 de moins par rapport au rapport publié jeudi soir. Une tendance observée également sur les réanimations puisque que 3.883 cas graves sont recensés en cette veille de week-end de réouverture des commerces, soit 135 de moins sur les dernières 24 heures. Sur les sept derniers jours, 10.172 personnes ont été admises à l'hôpital, dont 1.557 placées en réanimation, précise Santé publique France.

11,7% de positivité des tests

Quelque 12.459 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés depuis le dernier pointage (10.920 via PCR et 1.539 via tests antigéniques). Le taux de positivité des tests s'établit désormais à 11,7%.