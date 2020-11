Coronavirus : 40.439 décès au total en France, plus de 4.500 patients en réanimation

La France comptait dimanche 40.439 décès du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, selon les chiffres publiés par Santé Publique France. Plus de 38.600 nouvelles contaminations (38.619) ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures, mais ce chiffre est minimal et non consolidé en raison de difficultés dans la remontée des résultats des test. Ces derniers jours, un bug informatique a d'ailleurs faussé les nombres de nouvelles contaminations quotidiennes, comme vous l'explique Europe 1.

En 24 heures, 270 décès supplémentaires ont été rapportés à l'hôpital.

4.539 malades en réanimation

Le nombre de cas graves hospitalisés continue aussi de grimper : 4.539 malades se trouvent actuellement dans les services de réanimation (118 de plus que la veille), qui ont admis 323 nouveaux patients en 24 heures. Au total, 30.243 hospitalisations ont pour cause le Covid-19.