Confiné en Nouvelle-Calédonie, Sébastien Lecornu raconte sa quatorzaine

INTERVIEW

"Les journées ici sont denses et studieuses." Arrivé vendredi en Nouvelle-Calédonie, le ministre des Outre-Mer, Sébastien Lecornu a été placé à l’isolement pour une durée de 14 jours, avec l'ensemble de sa délégation. Ils sont tous les cinq confinés dans deux dépendances sécurisées et isolées du Haut-Commissariat, équivalent d’une préfecture dans les départements. "Nous sommes regroupés dans deux petites maison entourées de barbelés et gardées par des gendarmes mobiles. Il n’y a ni piscine ni terrain de tennis, contrairement à ce que certains pourraient imaginer", raconte le ministre au micro d’Europe 1, mercredi.

Système de communication crypté

Il évoque une vie "assez monacale", et des journées "studieuses". "Je travaille avec un décalage horaire important par un système de communication crypté et sécurisé qui va me permettre de suivre le conseil des ministres. Pour l’instant, j’effectue des appels en visioconférence pour préparer la suite de mes visites sur le terrain." Seul loisir que s’autorise le ministre : quelques séances de sport. "Du rameur et du vélo. Le reste, c’est du travail et ça me va très bien comme ça."

Protocole sanitaire strict

Un communiqué de son ministère a précisé lundi les aspects pratiques de son confinement. "Un stock de produits alimentaires a été placé avant l’arrivée des confinés dans les lieux de quatorzaines. Les repas seront préparés chaque jour par le cuisiner du Haut-Commissariat et livrés dans des barquettes jetables. Ces repas seront déposés à l’extérieur de la résidence sans contact avec les confinés", apprend-on dans le communiqué, qui précise par ailleurs que le ministre n’est pas considéré comme cas contact du président de la Polynésie française, testé positif au Covid-19, puisque tous les gestes de barrière avaient été respectés lors de leur entretien du 3 octobre.

Sébastien Lecornu pourra quitter le Haut-Commissariat le 23 octobre, et restera en Nouvelle-Calédonie une semaine encore.