Comte-Sponville à la jeunesse : "Obéissez à la loi mais ne sacrifiez pas votre vie !"

INTERVIEW

"Les jeunes qui ont le moral aujourd'hui ont bien du mérite", salue André Comte-Sponville, ​philosophe et ardent défenseur des libertés individuelles, au lendemain de l'annonce d'un prochain couvre-feu par Emmanuel Macron pour stopper l'épidémie de coronavirus. Inquiet pour des jeunes "sacrifiés" pour la santé de leurs ainés, l'auteur du Dictionnaire amoureux de Montaigne s'est adressé à eux, jeudi sur Europe 1, leur souhaitant "bon courage" pour "cette période difficile qui s'annonce".

"Ne vous laissez pas faire !"

"Ne vous laissez pas faire ! Obéissez à la loi mais ne sacrifiez pas toute votre vie à la vie de vos parents et de vos grands-parents. Résistez au pan-médicalisme, au sanitairement correct et à l'ordre sanitaire qui nous menace", s'est-il exclamé. Le Covid-19 est un "problème sérieux", reconnait le philosophe, mais "on ne peut pas sacrifier indéfiniment les libertés à la santé des plus fragiles, donc des plus vieux".

D'autant que, selon lui, les plus vulnérables à l'échelle d'une vie ne sont pas les plus âgés mais au contraire les plus jeunes. "J'ai 68 ans, je ne suis plus vulnérable à la mort prématurée, au chômage ou au réchauffement climatique. Donner la priorité aux vieux représente une inversion de la solidarité intergénérationnelle qui veut que les parents se sacrifient pour leurs enfants." Et de conclure : "Combien de générations sommes nous prêts à sacrifier ?"