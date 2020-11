Comment sont nés les distributeurs de billets de banque ?

Le journaliste David Castello-Lopes, dans l'émission Historiquement vôtre sur Europe 1, revient tous les jours sur les origines d'un objet ou d'un concept. Ce jeudi, il s'intéresse aux distributeurs de billets de banque. Comment est née cette invention révolutionnaire permettant de débloquer instantanément des liquidités ?

"L’argent, c’est vraiment super. Notamment pour tout ce qui est acheter des trucs. L’autre jour encore, à la fromagerie, j’ai donné de l’argent à la fromagère, et elle m’a donné du fromage. En plus aujourd’hui, ce qui est génial c’est que c'est super facile d’en avoir, de l'argent. On va au distributeur, on tape son code de carte bleue et l’argent sort.

On a vu l’autre jour comment avaient été inventés les billets de banque. Mais qui a inventé les distributeurs automatiques qui permettent d’avoir si rapidement accès à ces billets de banques ? Ce qui est sûr, c’est que ça date des années 1960 et que c’est arrivé dans plusieurs endroits à la fois de façon à peu près concomitante : au Japon, en Suède et en Angleterre.

Mais il y a une histoire qui est racontée plus souvent que les autres et c’est celle d’un homme qui s’appelle John Shepherd Barron. J’ai voulu aller le voir à Londres, mais malheureusement il n’était pas disponible parce qu’il est décédé. Mais moi vous savez je ne me décourage pas, donc quand quelqu’un est mort je me dis 'c’est pas grave je vais aller voir des gens qui sont encore vivants'. Et en l’occurrence, je suis allé voir son fils. Il s’appelle Nicholas Shepherd Barron et il m’a raconté l’histoire de son père.

En 1967, le premier distributeur de billets de l'histoire

Avant, quand on voulait avoir de l’argent, il n'y avait qu'une seule solution : il fallait aller à la banque et le demander à quelqu’un à l’accueil. Or vous connaissez les horaires d’ouverture des banques... Donc si vous n'aviez pas d’argent et qu’on était en dehors des horaires d’ouverture, eh bien c’était fini, vous mouriez de faim.

Un jour, dans les années 1960, John Shepherd Barron, un ingénieur écossais, est arrivé à la banque une minute trop tard le vendredi soir, ce qui voulait dire pas d'argent jusqu’au lundi matin. Et ça l’a énervé. Il s’est dit 'ce serait pas mieux, quand même, s'il pouvait y avoir des distributeurs de billets comme il y a des distributeurs de chocolat ?'. Il a donc fait des essais puis a présenté son idée au président de la banque Barclays, une des plus grandes banques anglaises.

Barclays a dit ok et le 27 juin 1967, le premier distributeur de billets de l’histoire a été installé dans l’agence Barclays de Enfield, à Londres. Une plaque en métal y célèbre le moment.

Aujourd'hui, de moins en moins de transactions en liquide

Toutefois, ce n'était pas tout à fait aussi pratique qu’aujourd’hui. Il fallait demander à la banque des morceaux de papier perforés qui ressemblaient un peu à des chèques avec des numéros dessus, ensuite on mettait ce papier perforé dans un tiroir de la machine, une lumière s’allumait et il fallait tirer un autre tiroir dans lequel se trouvait l’argent. Et on n'avait pas le choix, c’était toujours dix livres en billets de une livre. Mais ça a quand même changé le monde. En effet, ça a permis aux gens de se dire au dernier moment, un samedi après midi : 'Tiens, si on allait faire des courses ?', alors qu’avant, il fallait absolument le prévoir à l’avance.

Bien sûr, aujourd’hui, le nombre de distributeurs va diminuer. Il a d'ailleurs déjà commencé à diminuer et le Covid-19 n’a rien fait pour aider, parce que les gens se sont habitués à payer en carte, par Internet ou avec leur téléphone. Des estimations disent qu’en 2028, il n’y aura plus que 10% des transactions qui seront faites en liquide.

Mais dans l’ensemble, ça veut juste dire que ce sera encore plus facile qu’avant d’avoir de l’argent. Et ça, c'est quand même cool."