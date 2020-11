Comment cuisiner les topinambours ?

Faut-il éplucher les topinambours ? On les mange avec de la viande ou du poisson ? Autant de questions auxquelles vous ne parvenez pas à répondre. Pas de panique, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs vous livrent leurs astuces dans l'émission La table des bons vivants pour cuisiner correctement et facilement ce légume de saison.

Nettoyer, astiquer

Si vous faites partie des personnes qui n'achètent plus de topinambour par flemme de l'éplucher, le conseil du jour de Laurent Mariotte va vous changer la vie : "Vous ne le pelez pas, vous le brossez tout simplement". Adieu donc les longues heures à batailler en cuisine avec votre économiseur !

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

Un légume facile à marier

Pour la phase dégustation, vous pouvez réaliser une cocotte de légumes oubliés avec du panais, du topinambour, du navet et des boules d'or. Vous faites cuire 45 minutes dans de l'huile d'olive en cocotte et le tour est joué.

"J'aime bien faire aussi une sorte de crique ardéchoise", détaille Laurent Mariotte. "Vous savez, ce beignet avec des pommes de terre. Vous mélangez les pommes de terre et le topinambour râpé avec de l'ail et du persil. Vous faites des galettes que vous pressez bien et vous les faites revenir dans un petit peu d'huile à la poêle." Une recette gourmande que l'on va peut-être essayer ce week-end.