Trois façons de cuisiner simplement le poisson

Comment varier notre façon de cuisiner le poisson sans se prendre la tête ? C'est la question à laquelle tente de répondre Laurent Mariotte cette semaine dans l'émission La table des Bons Vivants.

Fish and chips sans quarantaine

Pour ceux qui souhaitent voyager sans passer par la case quarantaine, Laurent Mariotte propose pour commencer un Fish and Chips, une recette venue d'Angleterre. Pour cela, versez 125 g de farine dans un saladier, ajoutez un œuf, du sel et du poivre. Mélangez au fouet et versez 10 cl de bière pour obtenir une pâte bien lisse. Réservez 30 min. Salez et poivrez les filets de cabillaud et farinez-les. Versez de l'huile dans une grande poêle. Trempez chaque filet de poisson dans la pâte à frire. Faites-les dorer à la poêle 3 à 4 minutes par face. Le tour est joué. Vous pouvez arroser le poisson d'un trait de vinaigre de malt pour un goût bien local.

En bordeaux et noir

"Il y a aussi le lieu noir à la Bordelaise", explique Laurent Mariotte. "Vous allez faire une sorte de pâte à crumble à base de chapelure maison, de vin blanc, de jus de citron, de persil et de beurre. Vous faites revenir à la poêle pour dessécher la pâte. Vous mettez ce petit mélange par-dessus vos filets de lieu noir et vous les enfournez dix minutes à 180°C."

Et pour ceux qui sont vraiment pressés ou qui veulent éviter d'embaumer tout l'appartement, on peut déguster le poisson sans le cuire comme le rappel Olivier Poels : "On peut aussi le manger cru s'il s'agit là d'un beau poisson. Un tartare de poisson ou un ceviche, c'est délicieux aussi." Pour un tartare, pelez et hachez des échalotes. Coupez des citrons en quartiers. Coupez votre poisson très froids en petits dés. Salez, poivrez et arrosez d'huile d'olive. Mélangez le tout avec un peu de ciboulette. Répartissez le mélange dans les assiettes en dôme. Et déposez un jaune d'œuf dessus. Le tour est joué. Il ne reste plus qu'à choisir sur quelle recette jeter son dévolu ce midi.