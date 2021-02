Comment accorder le vin à l’orange sanguine, à la raclette et au chou ?

Que vous soyez un spécialiste du vin ou non, vient toujours un moment où le doute s'empare de nous lorsqu'il faut créer un accord mets-vin digne de ce nom. D'autant plus quand il s'agit d'ingrédients de saison qui font la part belle aux idées reçues. Autant de raisons qui ont poussé Laurent Mariotte à demandé au chroniqueur Olivier Poels de trouver les accords parfaits pour accompagner nos plats d'hivers dans l'émission La Table des bons vivants. L'orange sanguine, la raclette et le chou vont (enfin) trouver grâce à vos yeux et à ceux de vos invités.

Orange sanguine

"L'habit ne fait pas le moine", un dicton qui sied parfaitement à l'orange sanguine. En effet, ce n'est pas parce qu'elle est rouge qu'elle va avec le vin rouge. "La sanguine ne va surtout pas avec le rouge", insiste Olivier Poels. "Pour un mariage réussi, je vous propose deux vins blancs de la région bordelaise : un Sauternes et un Barsac." Pourquoi ? En vieillissant, ces deux vins vont acquérir des arômes et des odeurs d'orange, de peau d'orange, de zestes d'orange. Pour un accord parfait et subtil.

Raclette

Si vous en avez marre des éternels débats entre vos invités sur que boire avec une raclette, vin rouge ou blanc, Olivier Poels vous apporte la solution. "Si l'on mange une raclette avec du fromage au lait cru, avec des pommes de terre en robe des champs et de la charcuterie de qualité, alors il faut partir sur un vin qui tranche, qui va vous "nettoyer" la bouche de tout ce gras. Pour cela, il faut opter pour un vin de Savoie comme le chignin." Similaire au vin de Savoie, on peut aussi jeter notre dévolu sur la Petite Arvine, une cuvée cultivée en Suisse. Et si vraiment, vous souhaitez déguster votre raclette avec un vin rouge, vous pouvez choisir un vin très peu tannique comme La Mondeuse, un cépage noir de Savoie.

Chou

Légume de saison par excellence, le chou est omniprésent l'hiver, sous forme de gratin ou encore en accompagnement lors d'une bonne choucroute. "C'est toujours compliqué de trouver un accord avec le chou car c'est un légume végétal qui fait ressortir ce goût également dans le vin", explique Olivier Poels. "Il est donc très difficile de ne pas tomber dans ce goût de "vert"... Pour cela, je vous conseille de marier ce légume à un Sancerre." Enfin, si vous dégustez une choucroute, sans hésiter, cap sur l'Alsace avec un beau Riesling. Un incontournable de l'hiver.