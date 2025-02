Collèges et lycées : Borne assure que tous les projets culturels engagés seront financés

Au cours de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, la ministre de l'Éducation a voulu rassurer les établissements, après le gel soudain du dispositif pass Culture. Ceux "qui auraient engagé des activités sans avoir pu concrétiser leur financement pourront mener à bien leur projet", a-t-elle assuré.

Elisabeth Borne a annoncé mardi que les projets culturels "validés et pré-réservés" dans les collèges et lycées pour l'année scolaire 2024/2025 seraient "financés", après le gel soudain du budget du pass Culture collectif qui a entraîné de vives protestations des syndicats enseignants.

Collèges et lycées ont appris jeudi dernier la suspension des budgets alloués à la part collective du pass Culture. À côté du pass Culture individuel, géré par le ministère de la Culture (et qui accorde aux jeunes de 15 à 18 ans 300 euros à dépenser dans la culture), le pass Culture collectif, dont le budget dépend de l'Éducation nationale, permet de financer des actions et projets culturels dans les établissements scolaires.

"La plateforme va rouvrir dans les prochains jours"

"Depuis le début de l'année, nous assistons à une flambée des réservations, mobilisant en quelques semaines près de 50 millions d'euros, soit les deux tiers de ce qui était prévu pour 2025. C'est pour cela que le ministère a dû suspendre la plateforme", a indiqué la ministre de l'Éducation nationale, lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

"Mais je veux vous rassurer : les établissements qui auraient engagé des activités sans avoir pu concrétiser leur financement pourront mener à bien leur projet. La plateforme va rouvrir dans les prochains jours. Les projets validés et ceux qui ont été pré-réservés seront financés", a-t-elle ajouté, répondant à une question de la députée socialiste Florence Herouin-Léautey (Seine-Maritime).

Une intersyndicale enseignante -FSU, Unsa Education, Fnec-FP-FO, CFDT Education, CGT Educ'action, Snalc et Sud Education- a réclamé mardi à Elisabeth Borne dans un courrier commun "le maintien du budget alloué à la part collective du pass Culture pour l'année scolaire 2024-2025" et que "les projets initiés cette année puissent tous être menés à leur terme".

En ce début 2025, "au regard de la situation budgétaire", le ministère a demandé aux rectorats "d'inciter les établissements n'ayant pas encore réservé d'action pour l'année en cours à le faire pour bloquer les crédits : 50 millions d'euros jusqu'en juin et 22 millions d'euros entre septembre et décembre", explique-t-il.

Victime de son succès

Pour les syndicats, le gel de ce dispositif, annoncé à la toute fin janvier, est perçu comme une "décision brutale" et "les crédits pour l'année 2025 (72 millions d'euros) sont inférieurs aux crédits mobilisés en 2024 (97 millions d'euros)".

Le ministère de l'Éducation souligne qu'avec 72 millions d'euros, le budget 2025 de ce dispositif est supérieur de 10 millions d'euros à ce qui était inscrit l'an dernier dans la loi de finances initiale (62 millions d'euros). Mais "le coût réel, lui, a atteint 97 millions d'euros l'an passé", a souligné Elisabeth Borne.

Dans un communiqué, le ministère précise que "l'année passée, l'engouement pour ce dispositif a conduit à un dépassement de l'enveloppe initiale de 35 millions d'euros". "Le succès du pass Culture est incontestable", a estimé Elisabeth Borne. "Ce succès, il faut naturellement le conforter, mais il est également nécessaire d'évaluer ce dispositif pour en garantir l'équité et l'efficacité", a ajouté la ministre qui a lancé une mission d'inspection.