Gel du pass Culture collectif : Élisabeth Borne assure que l'objectif culturel «reste intact»

Ce lundi, Élisabeth Borne a affirmé que "l'objectif de proposer des enseignements artistiques et culturels aux élèves reste intact". Après le gel du budget alloué à la part collective du pass Culture pour les collèges et lycées, la ministre de l'Éducation a également annoncé un "recensement des projets" non validés.

La ministre de l'Éducation, Élisabeth Borne, a assuré ce lundi que "l'objectif de proposer des enseignements artistiques et culturels aux élèves" restait "intact", et annoncé "un recensement des projets" non validés, après le gel du budget alloué à la part collective du pass Culture pour les collèges et lycées.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Chaque établissement doit bénéficier d'une activité culturelle"

"L'objectif de proposer des enseignements artistiques et culturels aux élèves reste intact", a indiqué Élisabeth Borne, dans une déclaration transmise à l'AFP.

"Le ministère mène actuellement, en coordination avec les services académiques et les organisations syndicales, un recensement des projets engagés qui n'auraient pas pu être validés pour cette année scolaire. Chaque établissement doit bénéficier d'une activité culturelle, c'est un enjeu d'équité qui demeure prioritaire malgré le contexte budgétaire", a-t-elle ajouté.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les établissements scolaires ont appris jeudi le gel jusqu'à la fin de l'année scolaire du budget alloué à la part collective du pass Culture, un dispositif qui permet aux collèges et lycées de mener des projets culturels (cinéma, spectacles vivants, etc.).

>> VOIR AUSSI - Un festival anti C8, CNEWS et Europe 1 disponible avec le Pass Culture

Une "attaque surprise sur la culture"

Cette annonce surprise a suscité de vives réactions des syndicats d'enseignants et de chefs d'établissements. Le SNPDEN-Unsa, principal syndicat des chefs d'établissements (collèges et lycées), a dénoncé "un hold-up", expliquant qu'il restait en fin de semaine dernière "10 millions (d'euros) pour tous les établissements".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La CGT Educ'action a déploré une "attaque surprise sur la culture", la CFDT Éducation "une décision précipitée intenable" et le Snes-FSU, premier syndicat enseignant du second degré "de multiples projets suspendus au mépris du travail des personnels et de l'ambition d'ouverture culturelle de l'école".

Le ministère de l'Éducation explique que "pour l'année 2025, le budget en discussion concernant la part collective du pass Culture est de 72 millions d'euros, soit 10 millions d'euros de plus que pour le budget de 2024 qui a été dépassé". Mais "au regard de la situation budgétaire", il a été demandé "aux services académiques et aux chefs d'établissement d'inciter les établissements n'ayant pas encore réservé d'action pour l'année en cours à le faire pour bloquer les crédits : 50 millions d'euros jusqu'en juin et 22 millions d'euros entre septembre et décembre", a-t-il ajouté.

La suite après cette publicité

Ces 50 millions ont été atteints vendredi "du fait d'un certain emballement en quelques heures sur la plateforme dédiée aux réservations", et "la réservation d'activités culturelles est suspendue" afin de "conserver des crédits pour la rentrée scolaire", a précisé le ministère.