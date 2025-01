L'enseignement de la Shoah doit pouvoir être abordé «sans aucune censure», assure Elisabeth Borne

Lors d'une cérémonie à Paris à l'occasion du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a déclaré que l'enseignement de la Shoah devait pouvoir être abordé "sans aucune censure".

"L'École doit être ce rempart d'humanité contre l'oubli de l'Histoire"

"L'École doit être ce rempart d'humanité contre l'oubli de l'Histoire et la banalisation de la haine, à l'école comme au sein de nos universités. Nous ne laisserons rien passer", a dit la ministre, dont le père a été déporté à Auschwitz. Le 27 janvier 1945, jour de la libération du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau par les troupes russes, "l'espérance reprenait le pas sur le désespoir", a-t-elle déclaré, soulignant que la France avait "sa part de responsabilité" dans l'extermination des six millions de juifs.

"Cette date, depuis, est devenue un symbole, le symbole d'une blessure encore vive, d'une blessure universelle. Comme pour nombre d'entre vous présents aujourd'hui, cette Histoire est aussi la mienne", a rappelé la ministre. "Quatre-vingts ans après la tragédie, il est toujours aussi urgent et peut être plus urgent que jamais de rappeler l'Histoire", a-t-elle estimé. Car "aujourd'hui, 80 ans après l'horreur nazie, l'antisémitisme prolifère, prend d'autres visages, (...) se drape dans d'autres mots, se dévoile au grand jour sur Internet et partout en France, se déchaîne depuis la barbarie terroriste du 7-Octobre".

"La Shoah, représente le basculement de l'humanité dans ce qu'il y a de plus effroyable"

Avant elle, devant une grande photo de 10 derniers rescapés dont certains montrant leur tatouage, Eric de Rothschild, le président du mémorial de la Shoah, a déclaré que "la Shoah organisée par le régime nazi issu d'une nation civilisée représente le basculement de l'humanité dans ce qu'il y a de plus effroyable".

Mme Borne a visité le mémorial à la mi-journée, accompagnée notamment de la maire de Paris Anne Hidalgo, en commençant par l'exposition retraçant l'histoire du judaïsme et la montée de l'antisémitisme en Europe.

"En ce jour pour ne jamais oublier, à vos côtés pour toujours se souvenir et transmettre. Pour qu'un tel drame ne puisse se reproduire", a écrit la ministre sur le livre d'or du mémorial. Dans la matinée, le président Emmanuel Macron a, dans le même livre d'or, promis que "nous ne céderons rien face à l'antisémitisme".