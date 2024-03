Chassé-croisé sur les routes : Bison Futé prévoit un samedi 2 mars rouge en Auvergne-Rhône-Alpes

Important chassé-croisé sur les routes de France ce week-end. Ce sera la deuxième semaine des vacances scolaires pour la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg) et la fin des vacances scolaires pour la zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers). De vendredi à dimanche, Europe 1 vous détaille les prévisions de Bison Futé.

Un samedi classé orange au niveau national

Les déplacements routiers seront difficiles dès vendredi en direction des stations de ski alpines et dans les régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est. Pour esquiver les bouchons, il est préférable d'éviter plusieurs autoroutes, à savoir : l'autoroute A31 entre la France et le Luxembourg, de 16h à 20h, l'A40, entre Mâcon et Annemasse, de 18h à 20h, l'A43, entre Lyon et Modane, de 18h à 20h, l'A46 ainsi que deux routes nationales, la N85, entre Grenoble et Gap, de 17h à 19h ainsi que la N346.

Pour samedi, Bison Futé prévoit des difficultés de circulation particulièrement intenses entre les frontières du nord et sur les axes desservant les stations de sport d’hiver en région Auvergne-Rhône-Alpes. La journée est classée orange au niveau national, mais rouge sur toute la moitié est, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Les axes en direction des massifs montagneux seront très encombrés tout au long de la journée, en particulier les autoroutes A10, A6, A40 et A43. Dans le sens des retours, Bison Futé préconise d'éviter l’autoroute A40, entre Passy et Mâcon, de 9h à 17h, et l’autoroute A43, entre Modane et Chambéry, de 8h à 13h, et entre Chambéry et Lyon de 9h à 18h.