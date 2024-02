Vacances d'hiver : le retour de la neige fait le bonheur des skieurs de l'Alpe d'Huez

Coup d'envoi des vacances d'hiver pour les écoliers de la zone C, pour les académies de Paris, Créteil, Montpellier et Toulouse. Des familles qui vont sans doute se diriger vers les stations de sports d'hiver, malgré le manque de neige qui se fait sentir dans certaines stations de moyenne montagne. Ce qui n'empêche pas les skieurs d'être déjà présents sur les pistes de la station de l'Alpe d'Huez, en Isère.

"Faire du sport en plein-air, c'est idéal !"

C'est en famille qu'Eva est venue skier cette année. Un pur moment de bonheur pour cette passionnée de ski. "Il n'y a que le ski qui permette vraiment de couper comme ça. Faire du sport toute la journée, en plein-air, pour nous, c'est l'idéal !", se réjouit-elle. Louise, sa fille de cinq ans et demi, apprend à skier avec sa maman et son papy et elle adore ça. "On a skié sur un pied ! J'y suis arrivée ! J'aime bien le ski et je préfère être ici plutôt qu'à l'école !", s'amuse la fillette.

Le papy justement, Jean-Yves, est heureux comme un enfant sur les planches malgré son âge."J'ai 76 ans ! Mais sur des skis, j'ai toujours l'impression d'avoir 30 ans ! Sauf quand je me retrouve sur des pistes noires !", relativise-t-il. "Mais quand même, retrouver les petits-enfants, les voir évoluer, progresser, c'est que du bonheur", raconte le septuagénaire.

Des moments rares où l'on met tout à distance, comme Mélanie, venue de la Nièvre. "On déconnecte en fait ! C'est un retour aux sources, il n'y a plus ni collègues, ni patron ! Et le soir, on va au resto. On achète aussi un petit saucisson et du fromage. Et on boit aussi un peu de génépi !", se réjouit la Nivernaise. Et le bonheur est total puisque, avec un sens du timing absolument parfait, la neige tombe ce week-end, juste pour le début des vacances.