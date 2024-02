Savoie : la station de Saint-Colomban-des-Villards a dû fermer ses pistes, faute de neige en plein milieu des vacances

Vous l'aurez constaté si vous êtes allés au ski cette année, la neige n'est pas forcément présente cette année. Les grandes stations d'altitude n'ont pas de problème, mais pour les plus petites, la situation est plus compliquée. À Saint-Colomban-des-Villards, en Savoie, la petite station a dû fermer ses pistes en début de semaine, faute de neige, une première pour cette station au mois de février.

"Les gens vont skier ailleurs"

Des pistes toutes vertes à 1.100 mètres d'altitude et des remontées mécaniques à l'arrêt en plein mois de février. Une situation difficile pour le maire, Pierre-Yves Bonnivard : "On a été obligés de fermer nos sept remontées mécaniques. Il n'y a pas eu de grosses chutes de neige depuis le début de l'hiver. À la place, on a eu beaucoup de pluie. On n'a pas eu suffisamment de froid pour faire de la neige de culture à un moment donné".

Certains jours, les températures sont montées jusqu'à 15 degrés à l'ombre, des conditions météos qui, même si elles ne durent que quelques jours, font fondre la neige très vite, explique le maire. Cela ne réjouit pas non plus Éliane, hôtelière dans le village : "Bien sûr que cela m'attriste, je préfèrerai beaucoup de neige. Du coup, on a eu quelques annulations. Les gens vont skier ailleurs", constate-t-elle.

Et pour les vacanciers, comme Shani venue de Paris, c'est un peu difficile à accepter : "On a été un peu déçu parce qu'évidemment, il n'y a pas de neige. Du coup, la station a fermé, on n'a pas pu profiter des installations ici. On a dû faire une heure de route pour aller skier plus loin, la Toussuire ou d'autres stations du secteur. Ce n'est pas ce qui était prévu". Des vacanciers qui ont tout de même pu découvrir les superbes chemins de randonnée de la région. C'est cela aussi les vacances à la montagne au temps du réchauffement climatique.