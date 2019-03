Champs-Elysées : un premier kiosque incendié a rouvert

Un premier kiosque incendié sur les Champs-Elysées a rouvert dès mardi matin. Le kiosque en face du magasin Louis Vuitton au n°101 de l'avenue, qui était calciné lundi matin, a été remplacé dans la nuit et a pu rouvrir mardi matin. La kiosquière Michèle Petterlin-Brigaut, a pu reprendre "partiellement" son activité, a-t-elle indiqué à l'AFP. Trois autres kiosques calcinés lors de l'acte 18 des "gilets jaunes" ont également été enlevés cette nuit, indique Médiakiosk, une filiale de JCDecaux. Ils seront reposés et rouverts "dans les jours à venir".

Sept kiosques incendiés samedi. Sept kiosques avaient été incendiés samedi, dont cinq totalement détruits, sur les Champs-Elysées et dans les rues adjacentes. Au total, 22 kiosques ont été saccagés à Paris en cette journée de manifestations, selon Médiakiosk avec des tags, des vitres brisées ou des rideaux arrachés. Des cagnottes en ligne, ouvertes depuis samedi pour soutenir les kiosquiers, rassemblaient mardi midi quelques milliers d'euros.

L'Alliance de la presse d'information générale, qui rassemble 300 journaux, a demandé mardi dans un communiqué "que toutes les mesures soient prises pour que de telles actions ne se renouvellent pas". Elle en a appelé "aux pouvoirs publics pour assurer la sécurité de la distribution et de la vente de la presse, quelles que soient les circonstances". Venu à la rencontre des kiosquiers sinistrés lundi matin, le ministre de la Culture Franck Riester avait salué la "mission de service public essentielle" qu'ils remplissent. 27 commerces ont été pillés et 124 dégradés, a précisé lundi le Premier ministre Edouard Philippe. Le préfet de police de Paris et le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération ont été remplacés depuis.