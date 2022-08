«C'était mon rêve de voir la plage» : à Deauville, ces enfants privés de vacances savourent

Pour ces bambins, cette journée a sonné comme une parenthèse enchantée. Plus de 3.700 enfants de région parisienne ont profité mercredi de la plage de Deauville à l'occasion de la journée des "Oubliés des vacances", un évènement organisé par le Secours populaire. En France, un enfant sur trois n'a pas la chance de partir en vacances.

C’est ainsi que depuis plus de 40 ans, l’association organise une journée à la mer. Sur les côtes normandes, le mercure avoisinait les 30 degrés sur le sable et environ 20 degrés dans l'eau. Des conditions idéales pour Blanche, les yeux rivés vers le large avec son maillot de bain fuchsia. Les pieds dans le sable, elle n'en revenait pas car à 9 ans, c'est la première fois qu'elle voit la mer : "Je me suis précipitée devant et j'ai fait 'whaou'. C'était toujours mon rêve de voir la plage. Je suis très heureuse aujourd'hui".

"Ça m'apporte de la joie"

Entre cris de joies, éclaboussures et châteaux de sable, Mohammed, qui n’a pas eu l'opportunité de partir en vacances, profite de cette journée dépaysante. "C'est une opportunité pour moi parce que je suis avec mes copains et on est en vacances. C'est bientôt la rentrée, du coup il faut que je profite. C'est vraiment le jour le plus agréable de ma vie".

Comme son copain Mohammed, Bilel a lui aussi passé son été chez lui, dans une cité de Melun. "Je vois la mer, je suis content, j'ai envie de sauter dedans. Ça m'apporte de la joie". Ces 3.700 enfants réunis sur la plage de Deauville émerveillent toujours Henriette Steinberg, la secrétaire générale du Secours populaire.

Des souvenirs plein la tête

"Pour ces enfants-là, le fait d'être là va leur permettre, quand ils vont entrer à l'école, de raconter quelque chose que les autres n'ont pas connu. Et donc, ils vont pouvoir être fiers. Et ça veut dire aussi que, quand ils rentrent à l'école, ils rentrent en vainqueur", affirme-t-elle.

À la fin de la journée, les enfants ramènent avec eux quelques coquillages ramassés sur la plage et des souvenirs plein la tête qu’ils sont loin d’oublier.