Vacances : la pêche, nouvelle activité préférée des enfants ?

C'est devenu le loisir au top chez les jeunes : la pêche séduit de plus en plus les nouvelles générations qui n'hésitent plus à délaisser le ballon ou la console pour aller taquiner le poisson. Du haut de ses neuf ans, Issa accumule les activités, comme le foot et le basket. Mais une nouvelle s'est ajoutée à son programme.

"Quand tu pêches, tu as un repas gratuit"

Avec ses copains, le garçon vient de passer tout un après-midi, canne à la main. Une sortie proposée par la ville et pour laquelle Kevin, l'animateur, n'a eu aucun mal à convaincre les jeunes. "On est toujours complet sur cette activité là. Il y en a qui ont déjà pêché avec papa ou maman", explique-t-il sur Europe 1. Julian, 10 ans a déjà traqué le poisson. "C'est amusant de faire la canne, les appâts, et découvrir de nouveaux poissons", confie-t-il. "Et en plus, quand tu pêches, tu as un repas gratuit". Par les temps qui courent, ce n'est pas négligeable. Anasse, lui, est bien décidé à continuer.

Autant d'adhérents à une société de pêche qu'à des clubs de foot

"Un jour, je vais m'acheter une canne, je vais pêcher tranquille", assure-t-il. Avec une hausse de 20% de pratiquants de moins de 18 ans depuis 2019, la pêche a réussi à casser son image un peu vieillotte et séduire les jeunes, y compris en milieu urbain. Guillaume, qui intervient à la Fédération de pêche, le constate. "Que ce soit à Paris ou que ce soit à Nantes, il y a de la demande. Vous avez ce qu'on appelle le street fishing : un sac à dos, une canne à pêche, une épuisette et c'est parti ! Alors qu'avant, c'est vrai que les gens prenaient un grand chariot pour mettre le siège, la bourriche, les épuisettes, le fond de cale et ainsi de suite. On a autant d'adhérents à une société de pêche que d'adhérents à des clubs de foot", assure-t-il sur Europe 1.

Et voilà comment au pays de Mbappé, le bouchon est en passe de détrôner le ballon rond.