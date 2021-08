"Il y avait la mer et du sable": 5000 jeunes pour la "Journée des oubliés des vacances"

REPORTAGE

5000 enfants se sont retrouvés sur la plage de Cabourg (Calvados) ce mercredi pour participer à la 42e journée des oubliés des vacances organisée par le Secours populaire. Une centaine de cars sont partis de région parisienne ce matin avec des jeunes Franciliens en situation de précarité, qui n'ont pas eu la chance de partir cet été. Côté bénévoles, 1500 personnes étaient chargées d'encadrer les activités sur la plage : volley-ball, parcours d'obstacles, distribution de livres, confection de bracelets et même… baignade, malgré un ciel couvert et 18 degrés seulement au thermomètre.

Des souvenirs à raconter à la rentrée

Et à en croire ces deux petites filles, Kaléyatu et Aurélia, la journée a visiblement été une réussite. "Il y avait la mer, du sable. On est partis se baigner et on a fait des bracelets et des colliers. Il y avait même un monsieur qui faisait des bulles donc on a joué avec. On a passé un très très bon moment", assure l'une d'elles. Malgré la météo certains se sont donc jetés à l'eau. Mais baignade ou pas, pour le Secours populaire, le plus important est surtout que ces enfants puissent avoir des souvenirs à raconter à la rentrée à leurs camarades de classe et qu'ils ne se sentent pas exclus.

Car un enfant sur trois ne part pas en vacances l'été. Une proportion qui pourrait d'ailleurs bien empirer après un an et demi de crise sanitaire. Un constat observé par Henriette Steinberg, secrétaire nationale du Secours populaire et invité d'Europe Midi mercredi. "On a de nouvelles familles qui sont en difficulté alors qu'elles n'avaient jamais été confrontées à ces problématiques et qui viennent nous rencontrer", a-t-elle expliqué. Ce mercredi soir les autobus étaient sur le retour pour une nuit de repos bien méritée, y compris pour les bénévoles présents aujourd'hui pour accompagner les enfants.