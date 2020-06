"C'est surtout pour donner du bonheur" : à Nantes, un restaurateur va ouvrir dès lundi minuit

REPORTAGE

C'était sûrement l'une des décisions les plus attendues lors des annonces de la phase 2 du déconfinement : la réouverture des bars et des restaurants. Dès mardi, les Français pourront repasser à table. Mais dans le quartier Bouffay au cœur de Nantes, Jean-Pierre Le Bot, co-gérant du restaurant "La Prison", a décidé de prendre l'instruction gouvernementale à la lettre, en profitant de cette nouvelle liberté dès la première seconde. C'est donc dès ce lundi à minuit pile que les Nantais pourront venir dans cet établissement pour participer certainement au premier service post-confinement du territoire.

"Les gens en ont tellement envie"

Un franc succès, puisque le téléphone du restaurant n'arrête pas de sonner pour prendre des réservations. "Je ne m’attendais pas à avoir autant de monde, cette nuit on va faire 100-120 couverts. Les gens en ont tellement envie, c'est surtout pour donner du bonheur", glisse Jean-Pierre Le Bot au micro d'Europe 1 entre deux coups de fil.

"On avait l'impression d'être un lion en cage"

Et les clients ne sont pas les seuls à être pressés de renouer avec les restaurants : en cuisine aussi, on commençait à trouver le temps long. "J'avais l'impression d'être un lion en cage", souffle de son côté Fred, le chef, présent depuis ce matin pour préparer l’événement. Si plus de deux mois de fermeture ne lui ont pas fait perdre le coup de main avec le fouet pour préparer ses sauces, il avoue tout de même avoir "des fourmis dans les bras".

Mais qu'à cela ne tienne, derrière les fourneaux, en salle ou en terrasse (puisque Nantes est en zone verte), les 25 salariés vont se démener jusqu'à deux heures du matin pour contenter les clients. Un service exceptionnel et temporaire : dès mardi, "La Prison" reprendra son rythme en ouvrant sept jour sur sept à partir de midi. Et minuit sonnera l'heure de la fin de service.