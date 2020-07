"C'est mieux que le confinement" : à Arcachon, les vacanciers adoptent le port du masque

REPORTAGE

L’annonce a été officialisée samedi : le port du masque sera obligatoire dès la semaine prochaine dans tous les lieux publics clos. Une mesure déjà largement mise en œuvre dans l’industrie touristique dans les lieux fréquentés par les vacanciers. A Arcachon, le port du masque est même obligatoire pour effectuer certaines activités extérieures. Guillaume Solacroup, le capitaine du catamaran Côte d’Argent demande à toutes les personnes qu’il emmène en excursion de rester masquées tout le long.

"On va devoir s'habituer au masque"

"Au début on devait rappeler régulièrement aux passagers de remettre leurs masques, mais plus ça va et plus les gens le gardent. Il y a une prise de conscience, du moins sur nos navires", raconte-il. Les passagers n’y trouvent plus rien à redire, au contraire. Que ce soit le temps d’une balade ou au sein des magasins, la majeure partie d’entre eux semblent même attendre cette mesure.

"C’est plutôt une bonne chose justement que ce soit obligatoire. Ce sera peut-être comme le modèle asiatique, on l’aura tout le temps. Tant qu’il n’y aura pas de vaccin, on va devoir s’habituer au masque. Mais c’est un moindre mal, c’est mieux que le confinement", estime Baladine, à travers son masque blanc.

Sinae, d’origine coréenne, a bien du mal à comprendre le débat français tournant autour du masque. En Asie, la question ne se pose pas. "Le masque est ancré dans nos vies quotidiennes. Pour les Français ce n’était pas une chose évidente au départ mais c’est très important." Après une heure sur l’eau, le catamaran revient s’amarrer. La plupart des passagers retire prestement leur masque dès que leurs pieds se posent sur la jetée.