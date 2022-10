«C'est effrayant» : les riverains choqués après la découverte d'une adolescente dans une malle

Un drame ce week-end à Paris. Lola, une collégienne de 12 ans, a été retrouvée dans la nuit de vendredi à samedi sans vie dans une mallette, déposée en bas de son immeuble du 19e arrondissement de Paris. Une femme et un homme sont présentés lundi à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen, ont indiqué une source judiciaire et proche de l'enquête. Si les rumeurs sont nombreuses, la piste d'un meurtre gratuit reste l'hypothèse privilégiée par la police. Selon l'autopsie, la jeune fille est morte asphyxiée et les premières constatations montrent de graves blessures au cou.

L'enquête est toujours en cours ce lundi matin et les hommages se succèdent en bas de chez elle où l'émotion est toujours très vive.

"Je n'ai pas dormi de la nuit"

Devant le hall de l'immeuble, où habitait Lola, des bouquets de fleurs, des bougies et des petits mots d'adieu ont été déposés. Anne-Christine, vêtue de noir, les yeux rougis, habite juste en face. Elle est venue se recueillir, elle croisait parfois la collégienne et n'en revient toujours pas. "Elle allait au collège juste derrière, je voyais les parents allés la chercher. D'ailleurs, je leur ai envoyé un petit message hier en leur mettant 'rien à dire, simplement qu'on est de tout cœur avec vous'". Amélie aussi habite dans la rue Manin, tout près de la scène du crime. "Ça fait peur, c'est effrayant. J'ai deux enfants en bas âge qui sont scolarisés à côté, donc je n'ai pas dormi de la nuit", explique cette maman inquiète. "On ne peut faire confiance à personne", regrette-t-elle.

Certains parents d'élèves du quartier pensent déjà à se réorganiser pour protéger leurs enfants. "Les deux grands vont à l'école seul et du coup, on se demande s'il faut continuer à les laisser [y aller seul]. [Lola] avait un parcours très court finalement, son collège est en face de chez elle. Nous, on est à cinq minutes à pied donc même s'ils ont un téléphone, même si on les suit, on est à l'abri de rien finalement", déplore ce papa. En attendant que l'enquête avance, des cellules de soutien psychologique sont ouvertes dès ce lundi dans toutes les écoles du secteur.

Une information judiciaire ouverte pour meurtre sur mineure de moins de 15 ans en lien avec un viol

Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre sur mineure de moins de 15 ans en lien avec un viol commis avec actes de torture et de barbarie, viol sur mineur de 15 ans avec actes de torture et de barbarie et recel de cadavre, a précisé la source judiciaire. Le parquet a requis le placement en détention provisoire des deux suspects, a-t-elle ajouté.