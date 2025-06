Cyril Hanouna - «J’ai la trouille d’inscrire mon fils dans un club de foot après la mort d’Elias», témoigne une auditrice

Auditrice de l’émission "On marche sur la tête", animée par Cyril Hanouna sur Europe 1, Ilana, est revenue sur les conséquences des faits-divers en tant que parent. "J’ai la trouille d’inscrire mon fils dans un club de foot après la mort d’Elias", témoigne-t-elle. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Lors de l'émission On marche sur la tête, Ilana, auditrice, a témoigné de sa crainte en tant que parent face aux faits-divers impliquant des jeunes comme le drame à Nogent ou la mort d'Elias à Paris.

Les récents événements tragiques ont suscité des inquiétudes quant à la sûreté des lieux publics pour les enfants. Cette situation soulève des questions sur les mesures de protection mises en place et la responsabilité des autorités, notamment après les propos polémiques d'Emmanuel Macron sur le sujet.

"Mais si on attend que les choses arrivent de là-haut, on peut toujours attendre. Dans 10 ans, je vous appelle, on a le même discours. Il faut réagir et je trouve qu'il n'y a rien qui bouge au-dessus de nous. Quand un président nous dit qu'il ne faut pas parler de ces faits-divers, ce sont des enfants qui meurent, des familles en deuil. Mais moi, quand je vois le pauvre Elias, à la sortie de son club de foot, moi, j'ai la trouille de mettre mon fils dans un club de foot. Je me dis, mais ce n'est pas possible, comment il sera protégé ? Je ne vais pas l'inscrire à cause de ce genre de choses", a assuré Ilana.

"Donc quand on voit les drames... Qu'est-ce qui se passe ? Comment on peut parler de légèreté et de faits divers ? Ça ne rentre même pas dans les faits divers. Ce n'est pas possible d'appeler ça un fait divers. Un fait divers, c'est un chat qui est écrasé. Bon, ce n'est pas cool qu'il soit écrasé. D'accord, mais ce n'est pas possible. Ils ne prennent pas... Je ne sais pas. Ils sont sur un autre monde, les mecs, là-haut. Ils sont sur un autre monde", a déploré cette auditrice.