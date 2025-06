Colombie : après une attaque, un candidat à la présidentielle suspend sa campagne

Suite à la tentative d'homicide contre Miguel Uribe, le parti colombien d'opposition Centre démocratique a annoncé ce vendredi la suspension des activités de campagne de ses candidats. Le sénateur de 39 ans a été touché de trois balles, dont deux dans la tête, lors d'une manifestation avec ses partisans à Bogota samedi dernier.

Le sénateur de 39 ans a été touché de trois balles, dont deux dans la tête, lors d'une manifestation avec ses partisans à Bogota samedi. Le tireur présumé est un garçon de 15 ans qui est en détention, tout comme l'un de ses complices.

M. Uribe se trouve dans un état critique dans une clinique "avec un pronostic neurologique réservé", selon le dernier rapport médical.

Commanditaire de l'attaque

"En solidarité avec notre camarade Miguel Uribe", les "autres pré-candidats du Centre démocratique ont décidé de faire une pause dans leur campagne", a indiqué le parti dans un communiqué, qui ajoute que "cette pause est temporaire".

M. Uribe faisait campagne pour être élu candidat unique du parti, principal mouvement d'opposition au président de gauche Gustavo Petro.

Il doit d'abord remporter un concours interne contre d'autres candidats, tels que les sénateurs María Fernanda Cabal et Paloma Valencia. Ces sénatrices sont très proches du leader naturel du Centre démocratique, l'influent ancien président Álvaro Uribe (2002-2010). Le commanditaire de l'attaque contre Miguel Uribe, qui n'a aucun lien de parenté avec l'ancien président, n'est pas connu.

L'attaque ravive les craintes d'un retour aux pires périodes

La droite cherche à reprendre le pouvoir lors des élections de 2026, auxquelles Petro ne peut participer en raison de dispositions légales. Les dirigeants du Centre démocratique reprochent au président d'inciter à la haine contre l'opposition.

L'attaque ravive les craintes d'un retour aux pires périodes de violence en Colombie. Dans les années 1980 et 1990, à l'apogée du baron de la drogue Pablo Escobar, quatre candidats à la présidence avaient été assassinés. Le mineur accusé d'avoir tiré sur M. Uribe a été arrêté en flagrant délit et a plaidé non coupable mardi de tentative de meurtre et de port d'arme.

Une deuxième personne impliquée s'est livrée aux autorités et a été inculpée des mêmes chefs d'accusation, ainsi que de "l'utilisation de mineurs dans la commission de crimes", a annoncé jeudi le parquet. Tous deux restent sous haute surveillance dans un lieu sécurisé à Bogota.