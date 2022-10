Ce que l'on sait de la mort de Lola, dont le corps a été découvert dans une valise

L'enquête continue autour du drame qui a bouleversé Paris. Une jeune fille de 12 ans, Lola, a été retrouvée morte à l'intérieur d'une malle dans la nuit de vendredi à samedi. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Samedi, six personnes avaient été placées en garde à vue. Dimanche, quatre personnes y sont toujours. Elles sont en train d'être interrogées par la brigade criminelle. Parmi eux, il y a notamment le SDF qui a donné l'alerte, mais aussi et surtout une femme, beaucoup plus suspecte que les autres.

L'enfant asphyxiée, pieds et poings liés

Elle a été aperçue sur des caméras de surveillance, rentrant dans l'immeuble avec la collégienne. Personne ne la connaît, ni les parents de l'adolescente, ni les riverains. Puis cette femme, d'une vingtaine d'année, a été vue une deuxième fois dans la rue, la fameuse malle à la main. Elle a même demandé de l'aide à des passants pour la transporter.

Finalement, dans cette grande boîte, qui va rester plusieurs heures dans la rue, et bien il y a la petite Lola. Asphyxiée, pieds et poings liés, gravement blessée au cou. À l'intérieur, on découvre également un élément toujours très mystérieux : deux chiffres, un 1 et un 0 déposé sur son corps.

Un quartier sous le choc

Dans ce quartier du 19e arrondissement, c'est le choc. Beaucoup d'habitants étaient en larmes hier et n'en revenaient pas. Renée habite à deux pas de la scène du crime. "C'est peu rassurant pour la suite. C'est une histoire de fou, parce que moi j'ai des petits-enfants justement", dit-elle nerveusement. "Je ne pensais pas que ça pouvait arriver tout près d'ici. Surtout un meurtre de cette façon là, en plus une gamine !"

Des fleurs et des lettres de soutien ont été déposées au pied de l'immeuble. Une cellule psychologique sera ouverte dès demain pour les élèves et les personnels du collège de Lola.