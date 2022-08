Ces innovations qui font de la ville de Sète un exemple de la ville de demain

En période de vacances d'été, la ville de Sète, située près de Montpellier en Occitanie, est prise d'assaut par les touristes. Si beaucoup viennent profiter des plages et du cadre au bord de la Méditerranée, certains remarqueront que cette station balnéaire chère à Georges Brassens expérimente de nouvelles technologies pour devenir un exemple de la ville de demain. C'est ce qu'a expliqué Vincent Sabot, directeur général exécutif de l’activité city de Lacroix, une société de gestion des infrastructures de la voirie, dans l'émission La France bouge.

Un panneau qui indique le temps nécessaire pour se rendre à un parking

À Sète, l'entreprise a accompagné les autorités locales pour désengorger les axes routiers, renforcer la sécurité, tout en s'adaptant aux contraintes géographiques et touristiques. Au micro d'Élisabeth Assayag, Vincent Sabot aborde la mise en place d'un panneau intelligent pour fluidifier les parkings. "On a combiné deux savoir-faire : celui d'un panneau qui montre le nombre de places libres, que tout le monde connait, et on l'a complété avec un temps de parcours extrêmement précis pour aller sur le parking", détaille-t-il sur Europe 1.

Le directeur général exécutif précise que ce dispositif "va vous dire, par exemple pour le parking municipal à côté de la plage, qu'il y a cinq places de libre et vous y êtes en deux minutes garanties. On n'est pas géolocalisé", souligne-t-il, "le panneau compte les voitures à des endroits précis et cela permet de calculer le parcours entre le moment où on est au panneau et le moment où on sera dans le parking." Une technologie qui n'est pas intrusive et qui ne récolte pas les données personnelles, garantit Vincent Sabot.

Utilisation raisonnée de l'éclairage public

Autre exemple d'installation intelligente à Sète : la télédétection d'éclairage public avec de l'éclairage LED. "Il y a un phénomène d'investissement, soutenu aussi par l'État, qui permet aux collectivités de moderniser leur parc et réduire la facture énergétique. L'éclairage public peut représenter jusqu'à 40% du budget de l'énergie d'une collectivité", expose Vincent Sabot. À Sète, Lacroix City a également mis en place des passages piétons spécifiques dans l'objectif de diminuer le nombre d'accidents sur une traversée piétonne d'un carrefour touristique, près du quartier de la Plagette.

Le directeur général exécutif de l'entreprise estime que la France "a un modèle assez leader en Europe" concernant ces villes intelligentes, "notamment par le fait de faire parler les infrastructures avec de la donnée anonyme. C'est le panneau de signalisation qui parle, l'éclairage public ou le carrefour qui parle."