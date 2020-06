Certains copropriétaires optent pour les assemblées générales dématérialisées

Les propriétaires d'appartements n'ont sans doute pas encore pu participer à leur assemblée générale de copropriétaires. Généralement organisées en mai, ces réunions ont été empêchées par le coronavirus. Depuis lundi, les syndics ont le droit d'organiser des réunions dématérialisées.

Ces "AG" dématérialisées répondent au même principe que la réunion de travail ou l'apéro pendant le confinement. Il suffit de maîtriser les outils comme "Teams" ou "Zoom". "Certains étaient stressés parce que c'était nouveau pour eux", explique Muriel Trichasson qui a participé à l'une de ces réunions.

"Moins de commentaires et de commérages"

Dès la semaine dernière, Muriel Trichasson a proposé une assemblée générale en ligne à l'une de ses copropriété à Rennes. "On leur a expliqué, quand ils arrivaient à l'AG, qu'ils pouvaient laisser leur micro ouvert le temps de dire 'bonjour' mais qu'après ils pouvaient couper les micros pour éviter les bruits parasites", s'amuse-t-elle, dressant un bilan plutôt positif de l'expérience. "Je trouve que ça a été plus efficace. Les gens ne se coupaient pas la parole comme ils ont l'habitude de le faire quand ils sont côte à côte dans la salle. On a un peu moins de petits commentaires et de commérages."

Ce dispositif devrait être très utilisé ce mois-ci dans les petites copropriétés. L’outil atteint cependant assez vite ses limites quand la réunion dépasse les trente ou quarante copropriétaires.