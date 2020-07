Cérémonie du 14-Juillet : quelles sont les restrictions de circulation ?

Crise sanitaire du Covid-19 oblige, le traditionnel défilé du matin du 14 juillet sur les Champs-Elysées est bouleversé cette année. Il est principalement remplacé par une cérémonie gouvernementale statique, qui aura lieu sur la place de la Concorde. Mais en raison d'un dispositif de sécurité toujours très conséquent, il va être difficile de circuler dans Paris ce mardi, en particulier sur les Champs-Elysées et leurs environs. Depuis la place de l'Etoile tout en haut de l'avenue jusqu'à l'Assemblée nationale en bas, le périmètre est bouclé de 6h30 jusqu'à 14 heures.

Six stations de métro fermées

La circulation des voitures et des deux-roues y est interdite. Celle des piétons est limitée, avec l'obligation pour les curieux de se soumettre aux palpations de sécurité et à la fouille ou au moins à l'inspection visuelle des bagages. Tout objet susceptible de constituer une arme est interdit, de même que toutes les armes factices, ainsi que tout liquide inflammable. Le port, le transport et l’utilisation des artifices de divertissement ne sont pas autorisés.

Les commerces du secteur seront également fermés jusqu'à 14 heures. Fermées aussi les stations de métros Tuileries, Concorde, Champs-Elysées Clemenceau, Franklin D. Roosevelt, Georges V et Charles-de-Gaulle-Etoile.

Le feu d'artifice sera bien tiré

En outre, le préfet a interdit depuis lundi et pour toute la journée de mardi tout rassemblement de gilets jaunes dans un périmètre incluant l'Elysée et le ministère de l'Intérieur. Il n'y a en revanche pas d'interdiction formelle de rassemblement pour le feu d'artifice qui est maintenu, mais les autorités en appellent à la responsabilité de chacun.

Le feu d'artifice sera bien tiré depuis la Tour Eiffel, mais seulement afin d'être télévisé, sans présence de public à ses abords.