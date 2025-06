Révisions actives, travail de groupe, méthodologie... Comment gérer les derniers jours avant de passer le baccalauréat ?

Alors que les élèves de Terminale entameront lundi le marathon du traditionnel baccalauréat, Europe 1 fait le point sur quelques-unes des manières de se préparer, à trois jours du début des épreuves. Il serait notamment bénéfique de réviser d'une manière plus légère que le reste de l'année.

Ce vendredi matin, les élèves de Première lancent les hostilités du bac, durant lesquelles plus de 720.000 candidats plancheront sur leurs sujets, avec les épreuves écrites de français. Pour ceux de Terminale, cela commencera lundi avec la traditionnelle épreuve de philosophie, puis celles de spécialité en milieu de semaine.

De quoi se questionner, à trois jours de l'échéance, sur la meilleure manière de gérer ses dernières révisions.

Ne pas négliger la méthodologie

D’abord, il ne faut pas se voiler la face : on ne rattrape pas des mois de cours en l’espace d’un week-end. "Il faut vraiment se concentrer sur les concepts fondamentaux et surtout faire des révisions actives, c'est-à-dire très concrètement construire de nouveaux plans et puis écrire des paragraphes pour contrôler la maîtrise des concepts et des arguments", selon Charles Braverman, professeur de philosophie.

S’il ne faut pas complètement lâcher son stylo et ses fiches ce week-end, pour Philippe Rouard, professeur d’histoire, il faut réviser d’une manière plus légère que le reste de l’année. "On peut faire, en regardant sur internet, des petites fiches de révision, des petits quiz. On peut prendre ces fiches de révision et puis aller à la piscine ou se mettre à une terrasse de café à l'ombre, de manière à les revoir", conseille ce dernier.

Travailler en groupe entre camarades est également une bonne option. Enfin, dernier conseil : revoir la méthodologie, trop souvent négligée et souvent à l’origine d’une perte de points importante au moment des épreuves.