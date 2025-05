CARTE - Fête du Travail : dans quels pays du monde le 1er mai est-il un jour férié ?

Ce 1er mai est traditionnellement la fête du Travail, un jour chômé en France pendant lequel les organisations syndicales ont l'habitude de défiler dans les rues. Cette fête est également célébrée dans une écrasante majorité de pays du monde, mais parfois à une date ultérieure. Europe 1 fait le point en carte.

Où est célébrée la fête du Travail dans le monde, et ce jour est-il également férié ? Alors que la France en a fait un jour férié depuis 1948, propice aux manifestations des organisations syndicales, Europe 1 dresse une carte des pays du monde où la fête des travailleurs est respectée (en vert) ou non (en rouge) le 1er mai. À noter que certains États fêtent le travail un autre jour dans l'année (en jaune), et d'autres rendent ce 1er mai férié pour une autre raison (en bleu).

Comme le montre cette carte, une écrasante majorité de pays dans le monde (163) ont rendu le 1er mai férié pour la journée internationale des travailleurs. C'est notamment le cas de 22 pays de l'Union européenne sur 27. En revanche, 21 nations dans le monde ne fêtent pas la Journée internationale des travailleurs, à l'instar du Danemark et des Pays-Bas en Europe.

Des fêtes du Travail célébrées à une autre date

Quelques États la célèbrent également, mais à une autre date. Ainsi, certains ont choisi le premier lundi du mois (en 2025, le 5 mai) pour la respecter, à l'image du Royaume-Uni ou de l'Irlande. Aux États-Unis et au Canada, c'est le 1er septembre que la fête des travailleurs a lieu. En Australie, cela dépend des États, et en Nouvelle-Zélande, la date est fixée au quatrième lundi du mois d'octobre.

À noter également qu'une poignée de nations ont mis en place un jour férié le 1er mai, mais pour une autre raison. La Finlande et l'Estonie célèbrent effectivement le 1er mai comme le début de l'été. Au Kazakhstan, on commémore la Journée de l'unité du peuple kazakh, tandis que la fête du Travail est elle célébrée le dernier dimanche de septembre.