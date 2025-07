Budget 2026 : la thérapie de choc de François Bayrou pour la France

François Bayrou a présenté ce mardi son premier projet pour le budget 2026. Un buget résolument tourné vers la réduction des dépenses, alors que la France fait face à un déficit budgétaire important. Et si le Premier ministre sait que le risque de censure est réel, il souhaite avant tordre le cou à l'image d'un chef de gouvernement flou et immobile.



C'est un changement de méthode qu'effectue François Bayrou ce mardi soir, en présentant son plan pour lutter contre le déficit public. Une contre-offensive budgétaire et politique pour tordre le cou à l’image d’un Premier ministre flou et immobile. Pour justifier l’ampleur des annonces, François Bayrou mise sur la clarté et la gravité.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Budget 2026 : le monde économique salue le courage politique d'un Premier ministre lucide et ambitieux

Thérapie de choc

"Être obligé d'emprunter tous les mois pour payer les retraites ou payer les salaires des fonctionnaires, c'est une malédiction qui n'a pas d'issue", insiste-t-il face aux journalistes.

Le chef du gouvernement présente une thérapie de choc. Pas de revalorisation des retraites, pas d’indexation des barèmes, mais aussi gel des dépenses publiques, suppression de deux jours fériés, ou encore non remplacement d’un fonctionnaire sur trois partant à la retraite... Les annonces sont nombreuses pour réaliser plus de 40 milliards d'euros d'économies.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Toujours une porte de sortie ouverte

Sans majorité, le maire de Pau sait qu’il joue gros, mais cette fois pas question d’esquiver. "Nous sommes en danger gravissime. Alors, il y a plein de responsables politiques qui n'en ont pas grand chose à faire. Mais nous, nous sommes en responsabilités", insiste le locataire de Matignon.

Et si le risque de censure à l’automne est réel, à chaque point sensible, le Premier ministre laisse une porte de sortie, en espérant un éventuel compromis avec les forces politiques.