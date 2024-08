Carburants : bonne nouvelle en ce week-end de chassé-croisé, les prix à la pompe sont à la baisse

Pour certains, ce week-end est placé sous le signe du départ en vacances. Bison Futé a classé ce samedi en noir, donc il faudra être patient. Mais les automobilistes ont pu le constater, les prix des carburants n'ont jamais été aussi bas depuis janvier. À Saint-Symphorien-d'Ozon, le sans-plomb 95 est à 1,75 euro le litre, le gazole à 1,64.

"Ça fait une grosse différence dans le porte-monnaie"

"C'est encore plus agréable de voir que ça a encore baissé ce matin. Ça fait du bien au porte-monnaie, on va dire", confie Chantal, une automobiliste de 64 ans. Quelques centimes d'euros en moins également appréciés par Steeve, 35 ans, qui travaille dans la rénovation intérieure. Il fait près de 500 kilomètres par semaine : "Il n'y a pas si longtemps que ça, on était quasiment à deux euros le litre. Ça fait une grosse différence dans le porte-monnaie, surtout quand on a un camion ou un gros véhicule. Ça fait du bien".

Mais devant la pompe, ce midi, beaucoup d'habitants n'ont pas remarqué cette baisse de prix : "Je ne m'en suis pas encore rendu compte", "Le ressenti, il n'est pas là, ce n'est pas énorme", confient ces quelques automobilistes. "C'est encore trop cher", continue Camille, 25 ans, employée dans l'administration pénitentiaire. "À un moment donné, on se demande si on ne met pas de l'essence que pour aller travailler, payer ses impôts et ses factures, ça fait mal quand même. Il nous enlève dix un temps, avant d'en remettre 15".

Pour ce week-end de chassés-croisés, certaines enseignes de la grande distribution ont aussi reconduit leur opération carburant à prix coûtant.