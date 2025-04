Droits de douane américains : les cours du pétrole touchés de plein de fouet, les prix à la pompe baissent de nouveau

Les cours du pétrole ont terminé en très forte baisse pour la deuxième journée consécutive, tombant vendredi à leur plus bas niveau depuis 2021, les opérateurs s'inquiétant de l'impact sur l'économie mondiale de la guerre commerciale lancée par Washington.

Les marchés mondiaux ont succombé à l'affolement vendredi, les investisseurs laissant éclater leurs craintes quant à l'état de l'économie américaine en raison de la vaste offensive commerciale lancée par le président américain Donald Trump à laquelle a répondu la Chine.

Le prix du baril de Brent a perdu 6,50%, à 65,58 dollars

Les cours du pétrole, très sensibles aux évolutions de la consommation mondiale, ont été touchés de plein de fouet, évoluant à leur plus bas niveau depuis quatre ans. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, a perdu 6,50%, à 65,58 dollars, à son plus bas depuis août 2021. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, a chuté de 7,41% à 61,99 dollars, à son niveau le plus faible depuis avril 2021. Jeudi, le Brent avait déjà perdu 6,42% et le WTI 6,64%.

La Chine, premier importateur de pétrole mondial, a annoncé vendredi imposer à son tour des droits de douane supplémentaires de 34% sur les produits américains dès le 10 avril, "en plus du taux des droits de douane actuellement applicables". Cette riposte fait suite à l'imposition, par la Maison Blanche, de droits de douane massifs sur l'ensemble de ses partenaires commerciaux. Ces nouvelles surtaxes sont particulièrement punitives pour la Chine, qui verra ainsi au total les taxes sur ses produits atteindre 54%.

Les prix à la pompe vont continuer de baisser

Toutefois, cette onde de choc laisse espérer une baisse des prix à la pompe. Dans les stations-service, les prix devraient continuer de baisser dans les jours qui viennent. "Les prix des carburants, essence et gazole à la pompe, devraient baisser peut-être de cinq ou six centimes. Les grands pays producteurs de pétrole ont besoin d'un prix du pétrole relativement élevé parce que l'essentiel de leur revenu, c'est le pétrole. Je pense que des mesures sont prises rapidement pour que le prix du pétrole se stabilise au niveau actuel ou remonte de quelques dollars", explique Jean-Pierre Favennec, consultant spécialiste du pétrole.

Ces derniers jours, les prix ont connu une forte baisse en raison des tarifs douaniers de Donald Trump mais aussi pour une deuxième raison : l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) avait aussi décidé de faire baisser les prix en avril, indique Jean-Pierre Favennec. "Depuis longtemps, les pays de l'Opep avaient décidé d'augmenter leur production. Ils veulent à tout prix reconquérir les parts de marchés qu'ils ont perdu au cours des dernières années. Cette augmentation démarrait début avril."

Malgré tout, le cours du pétrole est étroitement lié à la santé de l'économie mondiale. Si la guerre commerciale lancée par les États-Unis s'envenime, le prix du carburant pourrait donc encore baisser.