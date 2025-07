Canicule : à Bordeaux, difficile pour les habitants de se balader dans les rues sous les fortes chaleurs

La quasi-totalité de la France suffoque et ça va continuer. 16 départements sont placés en vigilance rouge canicule par Météo-France ce mardi. Il fera jusqu'à 41°C par endroit. En Gironde, le mercure a frôlé la barre des 40 degrés ce lundi. Alors marcher dans les rues de Bordeaux représentait une véritable épreuve.

Une chaleur écrasante, une moiteur étouffante. Il a fait plus de 38 degrés ce lundi dans les rues de Bordeaux. La Gironde restera demain en vigilance orange canicule, comme 67 autres en France. 16 départements seront tout de même en vigilance rouge. Alors Francesca, mère de famille s'adapte comme elle peut.

"Le matin, à 7h30, j'avais déjà fermé toutes les fenêtres. J'ai dû garder ma fille aussi parce l'école était fermée. Heureusement, il y avait une voisine qui a emmené les enfants à la piscine. Je me bats pour ne pas acheter une clim. Si tout le monde l'achète, on va empirer la situation. Donc j'essaye de tenir bon. J'ai des ventilateurs chez moi et des brumisateurs".

"À ces températures, personne n'est libre de faire ce qu'il veut"

Noah, étudiante d'une vingtaine d'années, n'a pas mis le nez dehors : "Je suis restée dans le noir, les volets fermés. J'ai regardé une petite série. Mais c'est vrai que c'est comme ça tout l'été, avec 40 degrés, c'est insupportable". Des épisodes caniculaires qui se multiplient et qui ne sont pas suffisamment pris en compte par les pouvoirs publics, selon Julio.

"À ces températures, personne n'est libre de faire ce qu'il veut. On dirait qu'on vit dans le Sahara. Pour préserver les citoyens contre la chaleur, il y a beaucoup de paroles qui sont dites et des paroles en l'air, mais il n'y a aucun action à côté".

Et la nuit, quand le thermomètre ne redescend pas sous les 20 degrés, il est bien difficile de trouver le sommeil, reconnaît Julien : "Si on laisse les fenêtres ouvertes, il y a des moustiques qui entrent et il n'y a pas assez d'air frais qui entre dans la maison aussi. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de solutions". À Bordeaux, les températures ne devraient pas baisser avant mercredi.