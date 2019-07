Canicule : 21 départements du Sud-Ouest et du Centre-Est placés en vigilance orange (Météo-France)

La deuxième vague de canicule a bel et bien débuté, dimanche 21 juillet. Alors qu'à 15 heures, dimanche, les températures étaient "comprises entre 25 et 28 sur la moitié nord et entre 27 et 33 sur la moitié sud" d'après Météo France, vingt-et-un départements ont été placés en vigilance orange. Cette alerte prendra effet à partir de 6 heures du matin, lundi 22 juillet, date de début de ce deuxième épisode de canicule. Ces départements sont tous situés en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les départements concernés sont : l'Ardèche, l'Ariège, l'Aveyron, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne, la Drôme, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Isère, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Vienne.

Une canicule qui "épargnera peu de régions"

Météo France a annoncé que cet épisode qui s'étendra vers le nord du pays, "épargnera peu de régions" mais aussi que les températures maximales gagneront "une dizaine de degrés par rapport à la veille sur le Sud-Ouest". Dès mardi, les minimales atteindront entre 20 et 25 degrés et, entre 36 et 40 degrés pour les maximales. "Il faudra attendre vendredi pour que les températures commencent à fléchir par la façade atlantique", précise Météo France.