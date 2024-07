«Ça va nous faire du bien de nous aérer» : sur la route des vacances, les Français fuient la politique

Cette année, les vacances sont peut-être encore plus nécessaires que d'habitude. Plus que de partir en congés, les Français cherchent avant tout à fuir une atmosphère, une ambiance générale trop pesante, due à la politique et aux élections législatives. C'est en tout cas le sentiment de Thomas, rencontré au sud de Lyon sur l'autoroute A7, qui a pris la route tôt ce vendredi matin pour ce premier grand week-end de départ.

"On attend ça avec impatience. Ça ne nous fera que du bien de ne pas penser à tout ce qu'il y a autour de la politique à l'heure actuelle. Ça nous permet de nous évader, de profiter de moments simples, sans parler de politique", dit-il. Laurent est chef d'entreprise en région parisienne et part en famille à Saint-Tropez. Il avoue que le nouveau gouvernement, qui sera nommé après le scrutin, le préoccupe beaucoup.

"On ne parlera pas de politique en famille"

"On se pose des questions, on cogite en permanence, notamment la nuit. Donc les nuits sont courtes, on s'interroge. Entre le boulot, la remise en question sur l'avenir... Ça va nous faire du bien de nous retrouver en famille et de nous aérer".

Yannick, lui, prend la direction de l'Ardèche et sait comment faire pour tout mettre à distance. "Je peux vous dire qu'avec ma chérie, on s'est tout de suite dit : on ne parlera pas de politique en famille. J'ai peur que ça divise et qu'on ne soit pas d'accord". Des vacanciers qui vont donc essayer de s'éloigner un peu de la politique, même si tous admettent qu'ils écouteront les infos dimanche soir afin de connaître le résultat des élections.