Trafic : Bison Futé voit rouge pour les départs de ce premier week-end des vacances d'été

Le premier week-end des vacances scolaires arrive à grands pas et signe le retour des embouteillages sur les grands axes du pays. Bison Futé annonce une circulation difficile dans le sens des départs lors du week-end du 6 et 7 juillet. Europe 1 fait le point.

Des difficultés de circulation dès le milieu de la matinée ce samedi

Ce samedi, la circulation sera difficile dans l’ensemble du territoire. Les difficultés les plus importantes seront rencontrées sur les axes desservant les régions de l’Ouest (A11, A13), du Sud (A7, A9, A10) et les Alpes (A43). Les autoroutes desservant le Nord-Est (A2, A25, A3) et la Bretagne (N165) seront également fortement fréquentées. L’accès en Italie sera très difficile avec le tunnel du Mont-Blanc tout le long de la journée.

Et même les plus matinaux ne pourront pas échapper aux bouchons. Les premiers ralentissements pourraient apparaître relativement tôt le matin sur l’autoroute A10 et dans une moindre une mesure sur l’autoroute A6. À partir du milieu de la matinée, le trafic s’intensifiera nettement. Les principales rocades qui convergent vers ces axes pourraient connaître à leur tour des difficultés de circulation plus ou moins importantes selon les secteurs. "L’autoroute A13 pourra aussi enregistrer des difficultés de circulation dès le milieu de la matinée. Ces difficultés pourraient se prolonger jusqu’en milieu d’après-midi", annonce Bison Futé.

Un départ avant 8 heures en Île-de-France

Dimanche, des difficultés seront à noter dans le Grand-Ouest, le Nord et en Auvergne Rhône-Alpes selon Bison Futé. "L’autoroute A7 sera notamment très fréquentée entre Lyon et Orange toute la journée. Les axes desservant l’Espagne (A63) et le Massif-Central (A75) connaîtront également des difficultés en milieu de journée", note l'organisme.

Les trafics s’intensifieront précisément en milieu de matinée. L’autoroute A13 pourra aussi enregistrer des difficultés de circulation dès le milieu de la matinée. Petit conseil pour les Franciliens, pour éviter au maximum les embouteillages, Bison Futé conseille de quitter l'Île-de-France avant 8h du matin.