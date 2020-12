"Ça m'a clairement manqué" : en Martinique, les restaurants ont pu rouvrir

REPORTAGE

Face à la stagnation des courbes de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a décidé de ne pas déconfiner aussi rapidement que prévu. Les restrictions seront encore très nombreuses pendant les fêtes de fin d'année, le couvre-feu ne sera pas levé le 31 décembre et les salles de spectacles ne rouvriront pas la semaine prochaine, comme prévu. Mais le marasme ne concerne pas tous les territoires de France : en Martinique, les restaurants ont rouvert vendredi et cela procure un sentiment de soulagement aux professionnels et leurs clients, heureux de pouvoir retrouver cette habitude.

"Vous êtes tous ensemble ? Vous pouvez vous installer si vous voulez", indique le serveur du Galanga Fish Bar, un restaurant de poissons à Fort-de-France. Cela fait six semaines que les clients n'avaient pas entendu ces mots. Il est 12h30, vendredi, et certains ont déjà passé commande. "Le restaurant m'a clairement manqué", confie un client. "Le fait de sortir à l'extérieur, dans des endroits divers, avec des amis et boire un coup, c'est toujours très agréable." "Le timing était vraiment bien réglé", poursuit une autre. "C'est l'anniversaire d'une copine qui fête ses 50 ans aujourd'hui, ce n'est pas rien. Et justement, on lui fait la surprise."

Fermeture prochaine à minuit

Dans ce restaurant de poissons, la première journée de réouverture a donné lieu à 16 réservations, soit deux fois moins que d'habitude. Le chef a bien eu recours aux livraisons pour compenser, mais Yadji Zami préfère voir sa salle à moitié pleine : "Nous, on fait ce métier-là par rapport à la relation avec le client, c'est primordial", assure-t-il. "On a un échange dans le regard, même si on ne voit pas le sourire. On a un échange aussi lorsque la personne goûte le plat, on sait si c'est validé ou pas."

D'ici à dimanche, les restaurants devront fermer avant 21 heures, couvre-feu oblige. Mais dès lundi, ils auront jusqu'à minuit pour profiter à nouveau de leur clientèle sur place.