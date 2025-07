Les valeurs «défense», véritables soutiens des marchés financiers depuis le début de l'année 2025

14 Juillet, jour de fête nationale et bien sûr, jour de défilé militaire. Sur le plan économique, le budget de l'armée est un sujet encore plus prioritaire avec le contexte géopolitique mondial. Depuis quelques mois, avec la volonté des Européens de se "réarmer" après le désengagement américain, les valeurs "défense" n'ont jamais été autant prisées en bourse.

Avec les différents conflits qui se déroulent sur plusieurs continents, le budget de l'armée française est devenu un sujet encore plus prioritaire pour le gouvernement. Le président de la République, Emmanuel Macron, a fait plusieurs annonces sur le sujet à l'Hôtel de Brienne ce dimanche.

Le cours des entreprises de défense a flambé

Et après les annonces de commandes massives un peu partout en Europe, le cours des entreprises de défense a immédiatement flambé. Une tendance de fond pour Matthias Baccino, directeur Europe de Trade Republic : "Les partenaires européens l'ont compris puisqu'ils ont investi, ces deux derniers mois, trois milliards d'euros via des ETF donc des paniers d'actions qui rassemblent plein d'actions du secteur de la défense en Europe".

Un mouvement totalement inédit pour ce secteur, jusque-là très stable et surtout pas forcément fréquentable : "D'un coup, il est devenu acceptable d'ajouter des entreprises du secteur de la défense à ses investissements, quand on est un Européen. Et aujourd'hui, on voit bien que la dimension offensive des fabricants d'armes est moins perçue par le grand public que la dimension défensive qui, elle, raccrochée à la souveraineté européenne, semble attirer l'attention de très nombreux investisseurs particuliers".

Les entreprises de drone de défense sont particulièrement prisées, avec des exemples à +400% ces dernières semaines, une spéculation dont il faut tout de même se méfier.