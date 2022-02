Bruit suspect dans le Pas-de-Calais : le mystère enfin résolu

Le mystère a enfin été résolu. Fin janvier, Europe 1 vous racontait le calvaire vécu par les habitants de la commune de Wizernes, dans le Pas-de-Calais . Après une véritable chasse au bruit non identifié de plusieurs semaines, l'origine du mal a été trouvé.

Une véritable chasse au bruit suspect

Il faut dire que toutes les hypothèses avaient été passées au peigne fin. Après une enquête sans succès auprès des entreprises locales, les soupçons des habitants s'étaient tournés vers l'antenne 5G du secteur. Mais elle n'était pas encore en service. L'acousticien appelé sur place à la rescousse n'avait pas été non plus d'un grand secours. Et cela n'a rien d'étonnant, puisque ce sifflement strident pouvait survenir inopinément à toute heure du jour et de la nuit et disparaître subitement, rendant sa localisation encore plus difficile.

Après des semaines d'une enquête digne des plus grandes heures des polars, ce sont finalement les techniciens de GRDF qui sont parvenus à trouver le pot aux roses. En quadrillant la ville, ils sont parvenus à identifier un compteur à gaz défectueux sur une habitation. Bingo, c'était bien ce dernier qui était à l'origine de ce sifflement. Depuis vendredi, il a donc disparu et les habitants comme Mauricette ont retrouvé leur tranquillité.

"On est tous très soulagés de ne plus entendre ce bruit"

"On est tous très soulagés de ne plus entendre ce bruit, tout le monde est content", affirme-t-elle au micro d'Europe 1. "Le bébé de la voisine ne se réveille plus la nuit, et puis nous on est tranquille. C'est ce qu'on voulait, que ça soit réglé pour qu'on puisse profiter un petit peu profiter de l'extérieur quand il fera beau." Mais surtout Mauricette, comme les autres habitants, "espère que ça ne reviendra pas". Et si tout le monde à Wizernes a encore le réflexe de tendre l'oreille au moindre bruit suspect, pour l'heure rien n'est à signaler.