Pas-de-Calais : à Wizernes, un mystérieux bruit non identifié perturbe les habitants

Après les Ovni, place aux BNI, ou "bruits non identifiés". A Wizernes (Pas-de-Calais), un mystérieux bruit strident résonne de manière régulière, le jour comme la nuit, à n'importe quelle heure. Problème : personne ne sait d'où vient ce bruit étrange, qui crispe les habitants.

Europe 1, qui s'est rendu sur place, a perçu dès son arrivée ce bruit strident qui agresse plusieurs fois par jour les oreilles de Mauricette et de ses voisins : "Y'a peut-être cinq ou dix minutes que ça a commencé. On ne sait pas le temps que ça va durer". Lorsqu'elle nous parle, le bruit s'évanouit. "Ça s'envole. Voilà, c'est terminé. Mais ça va recommencer."

"On a l'impression que le bruit tourne autour de nous"

Ce sifflement, Mauricette l'a enregistré à de nombreuses reprises depuis le mois de novembre. "On ne sait pas vraiment dire de quel côté vient le bruit. On peut penser qu'il arrive de ce côté-là et quand nous on est dehors, on a l'impression que le bruit tourne autour de nous", explique-t-elle.

Il est très difficile de s'habituer à ce bruit, même lorsque les fenêtres sont fermées. "Ça peut durer trente secondes, ça peut durer une demi-heure. C'est le jour, la nuit : tout le temps en fait. Ça tape sur les nerfs." Une autre habitante doit même arrêter de faire les devoirs de ses enfants lorsque le bruit commence. "Même le matin, on est à peine réveillés, on entend déjà le bruit. Même quand le bruit s'arrête, on a l'impression qu'il est encore là", déplore-t-elle.

L'antenne 5G, installée non loin de là, semble a priori hors de cause, tout comme les entreprises du quartier. "On a pensé aux fils à haute tension, mais c'est pas ça non plus. On cherche vraiment d'où ça vient." Les habitants attendent une enquête sérieuse pour déterminer d'où provient cette pollution sonore pour en être enfin débarrassés.